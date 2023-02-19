 وزير الخارجية الأمريكي يشدد على استمرار دعم أوكرانيا مع اقتراب الأزمة من عامها الأول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يشدد على استمرار دعم أوكرانيا مع اقتراب الأزمة من عامها الأول


نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 8:58 ص | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 8:58 ص

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا مع اقتراب الأزمة الروسية-الأوكرانية من عامها الأول.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد خلال لقائهما في ميونيخ بألمانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وناقش الوزيران، بحسب البيان، الاستعدادات الجارية ليوم 24 فبراير، الذي يوافق مرور عام على بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركات المخطط لها في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.
كما استعرض وزير الخارجية الأمريكي حزم المساعدة الأمنية والاقتصادية المقبلة لأوكرانيا، وجدد التأكيد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة تساند كييف.


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