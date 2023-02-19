وكيل صحة قنا: افتتاح مركز طب الأسرة بقرية العركي في فرشوط قريبا

أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أنه سيتم افتتاح وحدة طب الأسرة بقرية العربي بمركز فرشوط، قريبا وذلك بعد الانتهاء من جميع التجهيزات.

وأضاف تاوضروس، أن الوحدة تم إعدادها وفقا لمتطلبات التأمين الطبي الشامل وذلك على مساحة 2025 مترا والبناء بها على مساحة 875 مترا على ثلاث طوابق، في إطار مبادرة حياة كريمة.

وتفقد الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة بقنا، اليوم الأحد، اللمسات الأخيرة لافتتاح مركز طب الأسرة بقرية العركي التابعة لإدارة فرشوط الصحية، رافقه الدكتور عماد الطيب مدير التفتيش الفني وجابر سيف النصر مدير التفتيش الإداري بالمديرية والدكتور طارق الأمين مدير الإدارة الصحية بفرشوط.

حيث تفقد الدكتور أشرف الأحمر التجهيزات النهائية للوحدة والتأكد من وصول الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية والفريق الطبي اللازم، مشيرا إلى أن المركز سيتم العمل به فعليا قريبا لتقديم الخدمات الطبية والوقائية وخدمات تنظيم الأسرة بهدف تخفيف المعاناة عن أهالي القرية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.