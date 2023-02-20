انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا لـ27 ألفا و332 سريرا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، انخفض إلى 27 ألفا و332 سريرا في 18 فبراير، مقارنة بـ 28 ألفا و46 سريرا في اليوم السابق له.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الوزارة قولها فى بيان، ان معدل نقل المرضى إلى المستشفيات ثبت دون تغيير عند 4.1%.

وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 بنسبة 9.8% تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 8.9%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 2928 سريرا، تلتها نيويورك بـ 2304 أسرة.