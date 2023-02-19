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ارتفاع حصيلة إعصار جابريل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا

د ب أ
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 10:55 ص

ارتفعت حصيلة إعصار جابريل الذي ضرب نيوزيلندا إلى 11 قتيلا، في الوقت الذي تخشى فيه الشرطة من ارتفاع حصيلة الضحايا، بعد خمسة أيام من هبوب الاعصار .

وذكرت صحيفة نيوزيلندا هيرالد، أن فرق البحث تقوم بالبحث عن ضحايا عند شاطئ وهيريناكي، بالقرب من نهر إيسك، وقد تم الإعلان عن أحدث حالتي وفاة صباح اليوم، بعد العثور على جثة في منزل في أونيكاوا في نابير وآخرى في كراونثورب في هاستينجز.

وكان الإعصار جابرييل، قد ضرب نيوزيلندا الأربعاء الماضي، حسبما ذكر مسؤولون.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر نيوزيلندا في ذلك اليوم، دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وتسبب إعصار "جابرييل" في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي وأضرار بالممتلكات والبنية التحتية، في أجزاء واسعة في جزيرة نورث أيلاند النيوزيلندية.

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