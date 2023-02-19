علق الدكتورمحمد عوض تاج الدين، مستشارالرئيس للشؤون الصحية، على حالة الخوف والقلق التي انتشرت بين المواطنين بعد أنباء انتشار فيروس ماربورغ بكينيا الاستوائية، مؤكدًا أن الفيروسات المنتشرة خلال الفترة الحالية قديمة ومنتشرة منذ عدة سنوات.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبرفضائية "الحدث اليوم" مساء السبت، أن هناك مئات الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي؛ منها الموجود داخل مصر ومنها غيرالموجود؛ مؤكدًا أن الموقف في مصر مطمئن ولا يوجد انتشار لمثل هذه الفيروسات.

وأستطرد: "هناك فيروسات لكن يتم السيطرة عليها بشكل كامل".

وتطرق مستشار رئيس الجمهورية، لاستعدادت مصر لمواجهة إنفلونزا الطيور بعد انتشارها في عدد كبير من الدول مستكملا: "هناك ترقب شديد لـ أنفلونزاالطيور".

وأشار إلى أن أنفلونزا الطيور تنتشر بشكل أسرع في الدواجن؛ لينتقل بعدها لجميع الأنواع الأخرى، مؤكدا استعداد وزارة الزراعة والصحة لاحتمالية وصول هذا المرض.