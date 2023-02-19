وزيرا التعليم والتنمية المحلية يدشنان مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، معرض "أيادى مصر" بمجمع دمنهور الثقافي والذي يضُم عروض أصحاب الحرف اليدوية من "خزف، سجاد يدوي، ومشغولات يدوية، ومنتجات خشبية، وأنتيكات، وكروشيه"، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة، والتي تعكس أصالة وجودة المنتج المصري.

وشاهد الوزيران العروض على منصة "أيادى مصر" لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق منتجاتها التي تتميز بها المحافظة عبر الإنترنت من خلال منصة "أيادي مصر".

وأشاد حجازى، بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة، ذاكرا أنها تعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقا جديدة لتسويق منتجاتهم.

ودشن الوزيران مبادرة 100 مليون شجرة بالبحيرة، بزراعة عدد من الأشجار على كورنيش دمنهور، كما تفقدا اصطفاف سيارات الأشجار الخاصة بمجمع دمنهور الثقافي، حيث من المستهدف زراعة 354 ألف شجرة بمحافظة البحيرة، في إطار حملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة بالمحافظة.

وتفقد الوزيران أيضا معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية المخفضة المقام بمدينة دمنهور، والذى نظمته محافظة البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المعارض بدمنهور، ويضم ٢٤ جناحا للمواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم والخضروات والأسماك، بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية ومنتجات القوات المسلحة.