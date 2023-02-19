الرئيس السوري يشكر لبنان شعبيا ورسميا لوقفته لجانب بلاده

أكّد الرئيس السوري بشار الأسد، تقدير بلاده للجهود التي بذلها لبنان رسمياً وشعبياً لمساعدة المحتاجين جراء الزلازل التي ضربت سوريا في السادس من الشهر الجاري.

جاءت تصريحات الأسد خلال لقائه أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية الذين وصلوا إلى سوريا صباح اليوم الأحد في زيارة تضامن مع الشعب السوري، بحسب بيان للرئاسة السورية.

وقال الأسد إن سوريا تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود دمشق في إغاثة المتضررين من الزلازل من خلال تقديم المساعدات الطارئة، واستقبال المساعدات الواردة إلى سوريا من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية.

واعتبر الرئيس الأسد أنّ "العلاقة بين لبنان وسوريا هي بالدرجة الأولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين والعمل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهانها".

وأشار أعضاء الوفد إلى أنهم جاءوا إلى سوريا للتعبير عن عمق تضامن اللبنانيين مع الشعب السوري ووقوفهم إلى جانبه، والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والارتقاء بها في كل المجالات إلى المستوى الذي يلبي مصلحة الشعب الواحد في البلدين الشقيقين.

وقدم لبنان مساعدات لمتضرري الزلازل وأرسلت فرق إنقاذ ومتطوعين من الهلال الأحمر اللبناني وأعلن عن فتح مطار وميناء بيروت أمام المساعدات الإنسانية الأوروبية وعدم استيفاء أي رسوم عليها.

ووصل عدد من الطائرات إلى مطار بيروت قادمة من إيطاليا، كما تم استقبال سفينة تحمل مساعدات مقدمة للهلال الأحمر العربي السوري أول أمس الجمعة.