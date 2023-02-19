اتهمت الشرطة الأسترالية سيدة نمساوية بتهريب كوكايين داخل عبوات ابتلعتها إلى البلاد.

وكانت السيدة "27 عاما"، ابتلعت 124 عبوة، تردد أنها مملوءة بكيلوجرام من الكوكايين قبل أن تتوجه إلى بيرث قادمة من أوروبا، وفقا لما قالته الشرطة الاتحادية الاسترالية اليوم الأحد.

وخضعت السيدة، التي وصلت مطار بيرث الدولي في 11 فبراير الجاري، للإشراف الطبي حتى 13 من الشهر الجاري، خلال هذه الفترة أخرجت 124 عبوة. ووفقا للشرطة قامت خلال سفرها بإخراج ثمانية عبوات وبعد ذلك قامت بإعادة بلعها.

وتواجه السيدة حاليا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما.