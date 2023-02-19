 124 عبوة.. اتهام سيدة نمساوية بتهريب كوكايين إلى أستراليا داخل عبوات ابتلعتها - بوابة الشروق
الأحد 19 فبراير 2023 10:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟

النتـائـج تصويت

124 عبوة.. اتهام سيدة نمساوية بتهريب كوكايين إلى أستراليا داخل عبوات ابتلعتها

د ب أ
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 9:45 ص | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 9:45 ص

اتهمت الشرطة الأسترالية سيدة نمساوية بتهريب كوكايين داخل عبوات ابتلعتها إلى البلاد.

وكانت السيدة "27 عاما"، ابتلعت 124 عبوة، تردد أنها مملوءة بكيلوجرام من الكوكايين قبل أن تتوجه إلى بيرث قادمة من أوروبا، وفقا لما قالته الشرطة الاتحادية الاسترالية اليوم الأحد.

وخضعت السيدة، التي وصلت مطار بيرث الدولي في 11 فبراير الجاري، للإشراف الطبي حتى 13 من الشهر الجاري، خلال هذه الفترة أخرجت 124 عبوة. ووفقا للشرطة قامت خلال سفرها بإخراج ثمانية عبوات وبعد ذلك قامت بإعادة بلعها.

وتواجه السيدة حاليا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك