تعليم الأقصر تختتم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، فاعليات مسابقة "أوائل الطلبة" في موسمها الثاني بعدما شهدت منافسة شيقة بين طلاب المدارس.



وقالت المديرية، إن مدرسة أرمنت الابتدائية بنين التابعة لإدارة أرمنت، حصدت المركز الأول للمرحلة الابتدائية، ومدرسة إسنا الإعدادية بنات التابعة لإدارة إسنا حصدت المركز الأول للمرحلة الإعدادية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا المشتركة التابعة لإدارة البياضية على المركز الأول للمرحلة الثانوية.



وأضافت المديرية، أن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وجَّه رسالة شكر على إتاحة الفرصة لهذا التنافس الطلابي الرائع، كما تقدم بالشكر لمكتبة مصر العامة على طيب الاستضافة، وذكَّر الطلاب بالمكافأة المالية المرصودة لأبناء المحافظة حال حصول أي منهم على مركز متقدم ضمن المراكز العشر الأولى على المستوى الجمهورية.



وأوضحت المديرية أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.