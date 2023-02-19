تفاصيل سلخ 6 حمير وسرقة جلودها بالشرقية

قال الدكتور إبراهيم متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية بالتنسيق مع لجنة من مديرية التموين ومباحث التموين، بقيادة العقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين بالشرقية، انتقلت إلى قرية كفر أباظة التابعة لمركز الزقازيق عقب الإبلاغ عن وجود حمير مذبوحة ومسلوخة جلودها بالقرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة، أنه بالفحص تبين وجود 6 حمير مذبوحة ومسلوخة جلودها، مؤكدًا على أن جثث الحمير المذبوحة وجدت كما هي وكاملة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه تبين أن الذبح كان بغرض الحصول على جلود الحمير وبيعها، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأنه جار تحديد هوية المتهمين وضبطهم.