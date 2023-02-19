سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن أصوات انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق بعد منتصف ليل السبت الأحد.

وقال سكان محليون في العاصمة دمشق لـ ( د ب أ )، إنهم سمعوا اصوات انفجارات عنيفة سمعت من جنوب العاصمة وأنهم شاهدوا الدفاعات الجوية تتصدى لثلاثة صواريخ وتدمرها في الجو ".

وأكد السكان "أنهم شاهدوا السنة النيران اندلعت عقب صوت الانفجار الأول في مناطق جنوب شرق العاصمة تلاها إطلاق الدفاعات الجوية عدة رشقات صاروخية للتصدي للصواريخ ".