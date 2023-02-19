نائب رئيس مركز أممي لعلوم الفضاء: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار بزلزال قوي

توقع الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، انهيار سد النهضة الإثيوبي جراء حدوث زلزال ضخم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن إثيوبيا ستعمل على تخزين 94 مليار متر مكعب من المياه، وهو سيشكل ضغطا على القشرة الأرضية في منطقة بها تصدُّع كبير، وبالتالي تكون مهيأة لزالزل قوي.

وأضاف أن انهيار سد النهضة يعني انهيار العاصمة السوادنية الخرطوم وولاية أم درمان بشكل كامل، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذا الخطر.

وأشار إلى أن حدوث الزلازل يتكرر بشكل سنوي في مناطق معروفة.

يُشار إلى أنه في 6 فبراير الجاري، ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.