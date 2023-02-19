تأجيل إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي لعدم استتباب الأوضاع الأمنية بلبنان

أعلنت وزارة الإعلام اللبنانية، تأجيل إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي والتي كانت مقررة من الأربعاء المقبل وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.



وأكدت الوزارة في بيان لمكتب وزير الإعلام المهندس زياد المكاري أن قرار تأجيل الفعاليات جاء نظرا إلى الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها المنطقة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، ونظراً الى عدم استتباب الأوضاع المعيشية في لبنان.



وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بالتشاور مع جامعة الدول العربية على أن يتم عقدها في موعد آخر يعلن عنه لاحقاً.



وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام إلغاء حفل الفنانة ماجدة الرومي والذي كان مقررا أن تفتتح به الفعاليات في 23 فبراير الجاري.