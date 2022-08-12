أوكرانيا: الجيش الروسي يمنع موظفي وكالة الطاقة الذرية من التناوب بمحطة زابوريجيا

اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأحد، الجيش الروسي بمنع عملية تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" بحسب وصفها".



وأوضحت الوزارة في بيان - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - "ندين بشدة قيام الاتحاد الروسي بعرقلة تناوب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية".



وأضاف البيان أن "روسيا تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، وتقوض معايير الأمان النووي والإشعاعي، كما تتجاهل تماما قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي طالب روسيا بسحب المعدات العسكرية والأفراد العسكريين من زابوريجيا على الفور" على حد وصف البيان.



وحذرت وزارة الخارجية الأوكرانية من أن "الإجراءات التي تقوم بها روسيا في المنشأة النووية الأوكرانية قد تؤدي إلى كارثة على نطاق لم تشهده أوروبا من قبل".