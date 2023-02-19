الرئيس الجزائري يخصص مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في إفريقيا

أفادت الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد المجيد تبون خصص مليار دولار لـ"الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية"، لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.

ونقل رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن خلال كلمة في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تُعقد بأديس أبابا في إثيوبيا، عن تبون تأكيده أنّ هذه الخطوة تأتي "قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في افريقيا بالتنمية"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.