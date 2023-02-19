مدرب الشباب السعودي: هدفنا التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا

شدد الإسباني فيسينتي مورينو مدرب فريق الشباب السعودي، على جاهزية فريقه لمواجهة ناساف الأوزبكي في دور الـ16 بدوري أبطال أسيا، المقررة غدا على استاد الجنوب بقطر .

وأكد المدرب الإسباني في تصريحات تليفزيونية :"سقف طموحاتنا عال جدا في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية، حيث نأمل أن نبلغ المباراة النهائية، رغم يقيننا بأن المهمة لن تكون سهلة، لكن تركيزنا منصب حاليا على مواجهة الفريق الأوزبكي القوي والذي يضم لاعبين جيدين وقدم مستويات لافتة في دور المجموعات".

وأضاف :"قادرون على المضي قدما في المنافسة على الواجهتين القارية والمحلية، حيث ننافس بقوة على لقب الدوري السعودي، لكننا متفرغون الآن لدوري الأبطال، ورغم ضيق الوقت عقب المباراة الأخيرة في الدوري، لكننا تحضرنا بشكل جيد ونأمل أن نقدم المستوى المأمول ونضمن التأهل إلى دور الثمانية كهدف أول".

وعن الأدوار المتقدمة قال :"هناك ثلاثة فرق سعودية مرشحة للتأهل، وبالتالي المواجهة المحلية في البطولة القارية تبقى محتملة، وجاهزون لها، لكن يجب علينا أن ننجز المهمة أمام ناساف وحينها لكل حادث حديث ".

من جانبه أكد خالد الغامدي لاعب الشباب أن فريقه يملك خبرات كبيرة في البطولة القارية وسيستثمر تلك الخبرات من أجل تحقيق هدفه في المنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن المدرب جهز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة الاولى أمام ناساف الأوزبكي.

وأضاف :"المنافس لا يستهان به، وبالتالي يجب أن لا نستبق الأحداث ونفكر فيما هو أبعد من مهمتنا الحالية وهي تحقيق الفوز والعبور إلى دور الثمانية، مؤكدا أهمية التعامل مع كل مباراة على حدة واحترام المنافس وتقديم الصورة المعتادة من أجل التأهل.