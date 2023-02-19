محلل سياسي ليبي عن المصريين المختطفين: الليبيون أنفسهم لم يسلموا من الاختطاف

قال أحمد المهدوي، المحلل السياسي الليبي، إن عمليات الخطف في منطقة غرب ليبيا؛ لا تقتصر فقط على الجنسية المصرية؛ بل شملت عدة جنسيات، معقبا: «الليبيون أنفسهم لم يسلموا من عمليات الخطف والابتزاز داخل بلادهم».

وأضاف خلال مداخلة متلفزة عبر فضائية «الحدث» مساء السبت، أن المسؤولين عن عمليات الخطف؛ هم عصابات وميليشيات تختطف من أجل طلب «الفدية»، والحصول على الأموال من ذوي المختطفين؛ نتيجة عدم خضوع منطقة غرب ليبيا تحت سيطرة الحكومة.

وأكد أن عمليات الاختطاف؛ لا تقتصر على الجنسية المصرية فقط، مشيرا إلى تقديم عديد البلاغات من العائلات الليبية؛ بشأن احتجاز أبنائهم لدى هذه العصابات، مشيرا إلى أن هدف عناصر تنظيم داعش القابعة في مدينة «مصراتة» و «الجنوب الليبي»؛ هو خطف عناصر الجيش الليبي والجنسيات من غير المسلمين، على غرار هذه العصابات.

وتابع المحلل السياسي الليبي: «لا وجودة لقوى فعليه قادرة على حصر هذه الميليشيات داخل ليبيا»، مؤكدا أن هذه العناصر هدفها إجرامي من الدرجة الأولى، لا يوجد دور كبير للتطرف الديني في عملية الاختطاف.

وأكد أن مراكز احتجاز التي تقوم الميلشيات بالإشراف عليها هي عشرات من بينهم 2 فقط التي تخضع لجهاز الهجرة غير الشرعية الخاضع لسيطرة الحكومة، موضحا أن القوات الأمنية للحكومة الليبية لا تستطيع السيطرة على ميلشيات المشرفة على هذه المراكز.

ومن جانبه قال «محمد أبو زريية»- أحد شيوخ المنطقة الغربية في ليبيا- خلال حديثة لفضائية «الحدث» : «سعينا بكل الجهود في منطقة الزاوية؛ إلى أن استطعنا إخراج إخواننا المصريين الأبرياء، الذين تربطنا بهم صلة الجوار، وأن نسدد الأموال للعصابات؛ من أجل فك احتجازهم بكل صدق وأمانة، وهم الآن معنا في حرية كاملة وأمان في منطقة أبو سرة».