افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الخدمية بمراكز المنصوره، ودكرنس، ومنية النصر، في قطاعات التعليم والتموين بتكلفة 25.5 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، أن الرئيس السيسي يولي قطاعات التعليم، والصحة، والتموين اهتماما كبيرا لتلبية متطلبات المواطنين، موجها بتوفير الدعم الكامل لهذه القطاعات من خلال توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه القطاعات.

جاء ذلك بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

وفي قطاع التعليم، افتتح المحافظ مدرسة محمد أنيس الثانوية المشتركة بقرية ميت مزاح مركز المنصورة، بإجمالي 21 فصلا تعليميا بتكلفة إجمالية 8 ملايين و600 ألف جنيه.

كما افتتح مدرسة ميت النحال للتعليم الأساسي بمركز دكرنس، بعد إحلالها وتطويرها بتكلفة إجمالية 6 ملايين و600 ألف جنيه، أيضا افتتح مدرسة معوض السعيد معوض الابتدائية، إنشاء جديد بقرية الرياض مركز ومدينة منية النصر بإجمالي 16 فصلا بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

وتفقد المحافظ المدراس عقب الافتتاح؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما التقى بالطلاب والمعلمين، كما وجه لوكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير هيئة الأبنية التعليمية بتجهيز الملاعب بالمدارس لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية.

وفي قطاع التموين، افتتح مركز خدمة المواطنين المطور بكفر علام التابع لمركز ومدينة منية النصر، والذي تم إنشاؤه على مساحة 120 مترا، ويضم 4 شبابيك بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه تقريبا.

وفي لفتة إنسانية استجاب المحافظ لطلب أحد المواطنين من ذوي القدرات الخاصة من أبناء قرية الرياض مركز ومدينة منية النصر؛ لتوفير حياة كريمة له، وأمر على الفور بصرف مساعدة مالية عاجلة له، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات لتسجيله على برنامج تكافل وكرامة لتوفير معاش شهري ثابت، والتنسيق مع رئيس مجلس مدينة منية النصر لبحث إقامة كشك له وتجهيزه بالكامل.