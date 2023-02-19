وزير الخارجية: ندعو لاستعادة السودان مقعده بالاتحاد الإفريقي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تدعو لاستعادة السودان مقعده في الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن الوقت سانح، في ظل ما شهدته الخرطوم من إنجاز في الاتفاق الإطاري، ووضع مسار انتهاء الفترة الانتقالية، والعودة إلى حكومة وانتخابات تعير عن إرادة الشعب السوداني.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن السودان يجب أن يعود لمقعده بالاتحاد الإفريقي، ليكون له صوته الفاعل في رسم سياسات القارة، منوهًا أن «الأحداث في السودان لها تأثير مباشر على شعبي وادي النيل».

وتطرق بالحديث إلى رئاسة مصر لمنظمة الشراكة لتنمية إفريقيا «NEPAD»، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يركز على التغير الذي يحدث، عندما تتوسع القارة الإفريقية في تحقيق مشروعات البنية التحتية، وزيادة التبادل التجاري بين دولها، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن المنظمة بمثابة دفع قوي لدور المرأة والشباب، وضرورة الارتقاء بقدراتهم، والعمل على إزكاء إسهامهم في جهود التنمية، وخلق فرص العمل.

وأشار إلى «وجود أهمية لنقل التجربة المصرية في التوسع بالمشروعات القومية الكبرى، ومشروعات البنية الأساسية، والأثر الذي عاد على المواطن المصري جراء ذلك، إلى دول القارة الإفريقية».

وفي إطار حديثه عن مخرجات قمة المناخ، أكد أن مصر تشارك في بلورة الهيكل التنظيمي لصندوق الخسائر والأضرار حتى يكون فاعلًا، ويتلقى التمويل الملائم لمواجهة الخسائر والأضرار؛ الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وشدد على «ضرورة تفعيل كل التعهدات من الدول المتقدمة، وتوفير التمويل بمقدار 100 مليار دولار؛ لتعزيز قدرات الدول الإفريقية والدول النامية على التكيف والتخفيف، والعمل على انتقال عادل للطاقة الجديدة والمتجددة؛ دون إهدار الموارد المتاحة للدول النامية، وتحقيق العدل في إطار تحمل المسؤوليات».