تعرف على إجراءات وزارة البيئة لخفض معدلات تلوث الهواء الناتجة عن انبعاثات العمليات الصناعية

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تحرص حماية وتحسين البيئة الصناعية على دعم العلاقة التكاملية بين الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة، لتطويرالأنشطة الصناعية الملوثة للبيئة وتحويلها إلى أنشطة صناعية خضراء، يراعى فيها التكامل البيئي والحفاظ على صحة البيئة.

وتستعرض «الشـروق» وفقًا لوزارة البيئة الإجراءات الخاصة بالإنتاج الأنظف لخفض معدلات تلوث الهواء الناتجة عن انبعاثات العمليات الصناعية:

1- مراقبة ورصد تلوث الهواء والمياه والتربة بشكل مستمر.

2- الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للبلاد، بشكل يضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة منها، وسعياً للنهوض بالصناعات المصرية.

3- حماية وتحسين البيئة الصناعية كونها تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية جميعها.

4- أهداف التنمية المستدامة 2030، تصبو إلى زيادة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر والصناعات الخضراء، الأقل اعتماداً على الكربون.

5- دعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة في الصناعات.

6- التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة.

7- رفع كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية المختلفة والمشروعات السياحية والتجارية والخدمية.

8- خفض معدلات التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الغير نظيفة وإحلالها بأخرى صديقة للبيئة؛ لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة المستدامة.

9- تهدف الإجراءات الخاصة بالإنتاج الأنظف لخفض معدلات تلوث الهواء الناتجة عن انبعاثات العمليات الصناعية وتحقيق التوافق البيئي.