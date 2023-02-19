كوردوفا : الريان سيقاتل من أجل حظوظه في البطولة الآسيوية أمام الدحيل

أكد التشيلي نيكولاس كوردوفا المدير الفني لفريق الريان القطري، على قدرة فريقه تحدي مواطنه الدحيل، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا على استاد الثمامة المونديالي.

وقال المدرب في تصريحات تليفزيونية: "ندرك جيدا أن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام منافس قوي نعرفه جيدا ، وندرك أن المباراة ستكون بمثابة تحد كبير لنا، لكننا نثق بقدرتنا على الظهور بالشكل اللائق، مع ضرورة التأكيد على عدم ارتكاب الأخطاء التي قد تكلفنا غاليا".

وأضاف : "مررنا بظروف صعبة جدا مطلع الموسم، ولم تسر النتائج وفق ما خططنا بسبب الغيابات الكثيرة في صفوفنا والنقص على مستوى اللاعبين المحترفين، لكن يمكن القول أن الفريق بات مختلفا تماما في الآونة الأخيرة".

وأشار كوردوفا إلى أن النشاط الذي قام به الفريق في سوق الانتقالات الشتوية حسن كثيرا من موقف الفريق، حيث يتواجد في الفريق حاليا أسماء مثل المغربي سفيان بوفال و التشيلي جيسون فارجاس، والمدافع الياباني شوجو تانجوتشي.

فيما شدد حارس الريان فهد يونس على جاهزية فريقه لخوض المواجهة القوية أمام الدحيل ، مشيرا إلى أن التحضيرات سارت بالشكل الأمثل خصوصا بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي يعيشها الفريق عقب الفوز 4/صفر على الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري القطري ، رغم الاختلاف بين المنافسات القارية والمحلية.

وأضاف فهد : "دوري أبطال آسيا كان هدفنا منذ بداية الموسم، نذكر دائما المستويات الرائعة التي قدمها الفريق في دور المجموعات في السعودية شهر أبريل الماضي، حيث الروح القتالية والرغبة الكبيرة في تحقيق انجاز التأهل حينها، ونحن الآن نسعى لمواصلة التقدم في البطولة وتجاوز دور الـستة عشر والوصول إلى أبعد نقطة، لكن تركيزنا منصب حاليا على مواجهة الدحيل الصعبة، من باب التعامل مع كل مباراة على حدة خلال المنافسة ".