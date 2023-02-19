أمانة دول شرق إفريقيا تتعهد بحشد الموارد لدعم مركز نيريري لأبحاث السلام

أكد الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا، بيتر ماتوكي، أن التجمع الذي يضم 7 دول واقعة في منطقة البحيرات العظمى، سيحشد المزيد من الأموال للحفاظ على عمل مركز نيريري للسلام التابع للأمانة العامة.

ونوه على هامش إطلاق مجموعة شرق إفريقيا مركز نيريري لأبحاث السلام، بإرث القائد الخالد مواليمو نيريري في الدفاع عن السلام في تنزانيا، وأن المركز يعمل على إحياء إرثه كأيقونة في شرق أفريقيا، وتكريمًا لائقًا للأب المؤسس لتنزانيا.

وشبه الأمين العام لمجموعة شرق إفريقيا المركز بالجامعة، ملمحًا إلى أنها تجتذب المتحمسين للسلام والأمن من جميع أنحاء القارة بينما اعتبر الاكاديمي وارن حفار إطلاق المركز بأنه إشارة هامة لطلاب شرق أفريقيا والطلاب الأمريكيين.

ونيابة عن عائلة نيريري أعرب تشارلز ماكونجورو نيريري عن امتنانه لأمانة جماعة شرق إفريقيا على هذه المبادرة وثقته في أن مركز الأبحاث يعزز السلام والأمن في شرق إفريقيا المزدهر.

وأوضح أن مركز نيريري لأبحاث السلام هو تعاون بين تجمع دول شرق افريقيا والبرنامج الدولي للسلام وحل النزاعات بجامعة أركاديا وكلية الدراسات العليا الأمريكية للعلاقات الدولية والدبلوماسية، وتتمثل مهمته في الانخراط في أبحاث السياسات والتحليل، وجمع البيانات والتدريب، ويدعم صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع لبناء القدرات وتعزيز التسوية السلمية للنزاع في المنطقة، ويتبنى رؤية السلام والحرية والتحول الديمقراطي من خلال التعليم والعمل المجتمعي.