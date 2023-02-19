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روسيا تطور مدرعة يمكن التحكم فيها من تابلت

هديل هلال
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 11:20 ص

أفادت قناة «زفيزدا» الروسية، أن روسيا صنعت نسخة من مدرعة «بي إم بي-3»، يمكن التحكم فيها من جهاز لوحي إلكتروني «تابلت».

وطورت شركة «فيسوكو توتشني كومبليكسي» الروسية، وهي جزء من «روستيخ»، نسخة روبوتية من «بي إم بي» مع وحدة القتال «سينيتسا»، والتي يمكن أن تعمل بدون طاقم.

وعرضت فضائية روسية، مقطع فيديو لتحرك المدرعة حول حقل التدريب، ويتم التحكم فيها عن بُعد من مركز التحكم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ومع ذلك، أشارت القناة إلى أن الجهاز اللوحي الإلكتروني، يكفي للتحكم في الروبوت القتالي الجديد.


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