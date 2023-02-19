أمريكا تعلن تقديم 100 مليون دولار مساعدات إضافية لسوريا وتركيا للإغاثة من الزلزال

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تقديم مساعدات إغاثية إضافية لسوريا وتركيا للإغاثة من آثار الزلازل التي ضربت البلدين.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تعلن اليوم عن تقديم 100 مليون دولار إضافية للإغاثة من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا".

وتابع البيان: "يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على تقديم 50 مليون دولار في شكل صناديق مساعدة اللاجئين والهجرة في حالات الطوارئ. وبالإضافة إلى أن صناديق مساعدة اللاجئين والهجرة في حالات الطوارئ، تقدم الولايات المتحدة أيضا 50 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وهذا سيرفع إجمالي المساعدة الإنسانية الأمريكية لدعم الاستجابة للزلزال إلى 185 مليون دولار".

وأضاف البيان "تستهدف هذه المساعدة الإنسانية الفئات السكانية الضعيفة المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا وستكون متاحة لدعم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة".

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها: "يفيد هذا الإعلان شراء وتوزيع مواد الإغاثة والإنقاذ الأساسية مثل الأغطية والمراتب وعبوات الطعام والملابس الدافئة والخيام ومواد الإيواء، بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الأدوية والخدمات الصحية وجهود المياه النظيفة والصرف الصحي والبرامج التي تدعم تعليم الأطفال والشباب المتضررين من هذا الزلزال المأساوي".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى المناطق المتضررة من الزلزال.