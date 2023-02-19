ختام دورة التدريب على الصناعات الحرفية في القرنة بالأقصر

اختتمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة الأقصر، دورة تدريبية على الصناعات الحرفية بالمركز الحرفي بالقرنة لـ23 شابا وفتاة من أجل تأهيلهم وتمكينهم اقتصاديا لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم.

وأوضحت نورا أحمد عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، أن الدورة التدريبية تضمنت تدريب الفتيات على أعمال التفصيل والحياكة وتدريب الشباب على أعمال النجارة.

وأكدت أن التدريبات مستمرة طوال العام وبالمجان للراغبين من الشباب والفتيات، على أنواع متعددة من الأنشطة الحرفية، كما أن الوحدة تتابع مع المتدربين لتسويق منتجاتهم عن طريق معارض شباب الخريجين ومنصة أيادي مصر.