محمد القرش: الزراعة التعاقدية تكفل للمزارع سعر عادل للمحصول

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية منذ بداية عام 2014 وهي تضع ملف الزراعة على رأس أولولياتها؛ مما أدي لحدوث تطوير كبير في قطاع الزراعة، وتلبية احتياجات المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مساء السبت، أن اجتماع الرئيس السيسي كان يناقش تطورات منظومة توريد المحاصيل، لافتًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بقطاع الزراعة، وتطويره، لتوفير المحاصيل الزراعية للمواطن المصري.

وشدد على أهمية الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستيراتيجية، مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس مشيرًا إلى أن دخول هذه المحاصيل للمنظومة له مردود لتوفير احتياجات المربيين من الأعلاف.

ولفت إلى أن سيتم تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية خلال الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أصدرت قانون خاص بالزراعة التعاقدية وتم إنشاء مركز خاص بالزراعة التعاقدية.

وأكد أن الدولة وفرت من خلال منظومة الزراعة التعاقدية سعر ضمان للفلاح المصري عن محصوله، حتى في حالة انخفاض السعر العالمي سيحصل الفلاح على السعر الضمان الأساسي.

وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية تساعد الفلاح المصري في تعظيم إنتاجه؛ ما يساعد في زيادة في الإنتاج المحلي للذرة والفول الصويا.

الزراعة التعاقدية علاقة بين ثلاث أطراف، بائع هو الفلاح والمنتج، والمشترى ودخلت فيها الدولة، والضامن بين الطرفين لذلك تم تعديل التشريعات حتى تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، حيث تعمل على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.