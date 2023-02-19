روسكوسموس: تناثر حطام المركبة الفضائية «إم إس- 21» في المحيط الهادي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، اليوم الأحد، عن أن المركبة الفضائية بروجرس إم إس- 21، التي تم إخراجها من المدار بسبب خلل في نظام التحكم الحراري، تناثر حطامها في الجزء غير القابل للملاحة من المحيط الهادي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وكالة روسكوسموس، قولها في بيان لها اليوم الأحد: "اليوم تم إخراج بروجرس إم إس -21 من المدار، ودخلت الغلاف الجوي ثم تفككت وسقط حطام غير محترق من هيكلها في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادي".

وتم اتخاذ هذا القرار بعد تحليل مفصل لصور الأضرار التي لحقت بمبرد نظام التحكم الحراري على السطح الخارجي لهيكل السفينة ومقصورة التجميع.

وقال سيرجي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في روسكوسموس: "حدث على متن المركبة تسرب لمبرد من نظام التحكم الحراري، وأن الوضع مشابه إلى حد ما لما حدث مع سفينتنا في منتصف ديسمبر".

وأضاف كريكاليف: "تماما كما هو الحال مع مركبة الفضاء سيوز إم إس-22، ستحلل الشركة السبب المحتمل لخفض الضغط".