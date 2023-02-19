تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، التي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأحد 19 فبراير 2023:

ارتفاع أسعار الأرز 1000 جنيه في الطن وتوقعات بارتفاعات أخرى خلال الأيام المقبلة

واصلت أسعار الأرز الارتفاع بـ1000 جنيه في الطن مرة أخرى بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 19 فبراير 2023؛ ليصل إجمالي الزيادة خلال شهر فبراير الجاري فقط، أكثر من 5 آلاف جنيه، وفقا لعدد من التجار.

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استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض الأحمر خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدواجن بالمزاراع المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 19 فبراير 2023، حيث تراوح سعر الكيلو بين 78 و81 جنيها عند باب المزرعة، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

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المالية: 295 ألف شركة انضمت للفاتورة الإلكترونية حتى الآن

أكد محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التي كانت مصر من الدول الرائدة في تطبيقها بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية.

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الضرائب: آخر فرصة للانضمام للفاتورة الإلكترونية نهاية أبريل المقبل

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بنهاية أبريل المقبل تنتهي المهلة الممنوحة للكيانات الفردية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثامنة والأخيرة لاكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية

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البورصة تبدأ الأسبوع بخسائر تقترب من 1%

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد -بداية الأسبوع- على هبوط يقترب من 1%، جراء عمليات جني أرباح.وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.9%، ووصل إلى 17327 نقطة.

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المالية: إحباط أكثر من 21 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 21.2 مليار جنيه

استعرض محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام ٢٠٢٢، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

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غرفة الحبوب: المشروع القومي للصوامع ساهم في الحفاظ على القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي

أعلن طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في التوسع لإنشاء صوامع جديدة، لزيادة السعة التخزينية للقمح.

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وزيرا البترول والنقل يبحثان دعم العمل المشترك

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الاجتماع الدورى، لمناقشة ودعم العمل المشترك بين الجانبين فى عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

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