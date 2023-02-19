رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: الانقسام يخدم حكومة الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأسوأ على الإطلاق، مشيرا إلى اتخاذها خطوات سريعة في التوسع الاستيطاني.



جاء ذلك خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السادس الذي تنظمه مؤسسة ياسر عرفات بالتعاون مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة.



وحذر فتوح من أن عملية الإسراع في التوسع الاستيطاني ستتسبب في حرب في المستقبل بين المستوطنين الإسرائيليين الجدد والفلسطينيين، موجها التحية لمصر والجزائر وجنوب أفريقيا لمواقفها ضد الخطوات الإسرائيلية المتخذة.



كما لفت فتوح إلى أن الانقسام الفلسطيني يخدم حكومة الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا جبارة في عملية المصالحة منها اتفاقى عام 2011 وعام 2017.



وينعقد الملتقي تحت عنوان "الحكومة الإسرائيلية والتحديات الجديدة"، ويدير الحوار الدكتور ممدوح العبادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات.



ويشارك في الحوار رئيس لجنة المتابعة في الداخل المحتل 1948، محمد بركة، والمفكر والوزير الأردني الأسبق، سمير حباشنة، والدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية.



يشار إلى أن مؤسسة ياسر عرفات هي مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست عام 2007، من أجل المحافظة على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتخليد ذكراه لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والصديقة، والقيام بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.



ويضم مجلس أمناء المؤسسة شخصيات عامة ودبلوماسية وإعلامية من مختلف الدول العربية.