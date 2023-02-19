زيلينسكي يعرب عن سروره بالتزام الغرب بتقديم مساعدات جديدة لبلاده

يتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يقدم الغرب من خلال مؤتمر ميونخ للأمن مزيدا من المساعدات العسكرية لبلاده في خضم صراعها الدفاعي ضد اعتداء روسيا عليها.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو مساء اليوم السبت: "هناك تصريحات مهمة من زعماء العالم لدعم دولتنا، وهناك إشارات إلى تعزيز إمدادنا بالأسلحة الخاصة بدفاعنا عن بلادنا".

وأضاف زيلينسكي أن هذا ينطبق بشكل خاص على الصواريخ ذات المدى الأطول.

وأوضح أن البيانات الصادرة من ميونخ تبين بجلاء أن الحرب العدوانية على أوكرانيا والتي أعلنها رئيس الكرملين فلاديمير بوتين لن تنتهي إلا بهزيمة المعتدي.

وذكر زيلينسكي البالغ من العمر 45 عاما إنه تم التوصل أيضا إلى اتفاقيات ملموسة مع الشركاء تقضي بأن روسيا ستتحمل المسؤولية عن الغزو.

أكد ممثلو الحكومات الغربية في مؤتمر ميونخ للأمن – دعمهم المستمر لأوكرانيا.

وحذر ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من اتباع منهج "الحذر الخاطئ" عندما يتعلق الأمر بتسليم الأسلحة.

وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مساعدة أوكرانيا بالأسلحة الغربية بأنه رادع لشن روسيا المزيد من الهجمات.

كما تحدث زيلينسكي في خطابه عن الهجمات الصاروخية الروسية في الصباح، مشيرا إلى أن هذه الهجمات أدت فقط إلى انقطاع قصير المدى لإمدادات الطاقة.

ووفقا لزيلينسكي عادت جميع المناطق الأوكرانية إلى الربط بشبكة الكهرباء، ما يعد نجاحا رمزيا لكييف، حيث كانت الهجمات الصاروخية الروسية التي بدأت منذ تشرين الأول/ أكتوبر تهدف إلى تدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وحيث يؤدي البرد والظلام في الشتاء لإحباط عزم الأوكرانيين عن مواصلة الحرب.