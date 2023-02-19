إنستجرام تطلق خاصية جديدة للتواصل باسم تشانلز

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس إضافة خاصية جديدة للتواصل بين منتجي المحتوى والمتابعين باسم تشانلز (قنوات) إلى منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها إنستجرام. تتيح الخاصية الجديدة لمنتجي المحتوى على إنستجرام إرسال الرسائل إلى متابعيهم بشكل جماعي ومباشر.

وتدعم خاصية تشانلز إرسال النصوص والصور وإجراء استطلاعات الرأي والرموز التعبيرية وغيرها.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى بدء إنستجرام، اختبار الخاصية الجديدة مع عدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وتعتزم توسيع نشرها على نطاق أوسع خلال الشهور المقبلة.

ويمكن لصناع المحتوى على المنصة استخدام القنوات لمساعدة متابعيهم في الحصول على أحدث إنتاجهم ومتابعة كواليس إعداد المحتوى. في الوقت نفسه فإن صناع المحتوى هم فقط الذين يستطعيون بث الرسائل عبر الخاصية، في حين يستطيع المتابعون فقط التعليق على المحتوى أو المشاركة في استطلاعات الرأي العام.

وتخطط إنستجرام لإضافة المزيد من الخصائص إلى خاصية تشانلز مثل القدرة على استضافة منتج محتوى آخر على القناة لمناقشة الإنتاج المنتظر له وجمع الأسئلة من المتابعين.

وتتيح الخاصية الجديدة لمنتجي المحتوى طريقة جديدة لكي يظل متابعوهم على علم بأحدث إنتاجهم على المنصة، وفي الماضي كان منتجو المحتوى يرسلون تقريرا لنقل الأخبار والتحديثات إلى المتابعين، لكن الآن أصبح لديهم خيار استخدام طريقة موجهة بصورة أكبر للتواصل مع جمهورهم.

كما تتيح الخاصية الجديدة لهم فرصة الحصول على رد فعل الجمهور على أشياء محددة وكذلك الترويج للمحتوى الذي ينتجونه.

وقال مارك تسوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إنه في حين اختارت الشركة البدء بمنصة إنستجرام لإطلاق خاصية القنوات، فإنها تعتزم إضافتها إلى المنصات الأخرى مثل مسنجر وفيسبوك خلال الشهور المقبلة.