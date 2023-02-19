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الجزائر تنفي مزاعم تعليق منح التأشيرات السياحية للرعايا الفرنسيين

الجزائر - أ ش أ
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 7:54 م | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 7:54 م
نفت وزارة الخارجية الجزائرية ما تردد من مزاعم حول تعليق السلطات الجزائرية لمنح التأشيرات السياحية للرعايا الفرنسيين.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن "بعض الدوائر المعادية للجزائر شنت في الأيام الأخيرة حملة تضليلية تدعي كذبا تعليق السلطات الجزائرية لمنح التأشيرات السياحية للرعايا الفرنسيين".

وأضاف البيان أن الأجهزة الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية تواصل عملها بشكل طبيعي، وتقوم بمنح التأشيرات لمن يرغب في زيارة الجزائر من كل الدول، بما في ذلك فرنسا.

وذكرت الخارجية الجزائرية أنه منذ بداية هذا العام، تم اتخاذ جملة من التدابير للترويج للوجهات السياحية في البلاد، مشيرة إلى أنه تم تقديم تسهيلات إضافية وبشكل استثنائي، وذلك بالسماح بتسوية التأشيرات عند الوصول إلى البلاد عبر المطارات الدولية والمعابر الحدودية البرية والبحرية لفائدة الرعايا الأجانب الراغبين في زيارة الجزائر، سواء فرادى أو عن طريق وكالات السياحة في إحدى الولايات الجنوبية الأربع والعشرين.

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