صحة أسوان: استكمال تنظيم ندوات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة التوعية والإعلام بقيادة أحمد عطية، وفريق العمل المعاون من المتخصصين ومنسقي الإعلام بالمديرية، استكملت تنظيم ندوات توعية المواطنين في دار الضيافة بقرية الحجازية بمركز كوم أمبو بمنظومة التأمين الصحي.



كما نظمت ندوات أيضاً بدار الضيافة بقرية العطواني بمركز إدفو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ميدانية مع المواطنين فى جزيرة أسوان.



وأوضح أن اللقاءات الميدانية والندوات تهدف إلى نشر التوعية المطلوبة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لتحفيز وتشجيع المواطنين للمبادرة، والإقبال على التسجيل فيها للاستفادة من مميزاتها وخدماتها الصحية والعلاجية المتطورة.



وأشار إلى أنه من خلال هذه اللقاءات والندوات يتم شرح خطوات وآليات التسجيل بالمنظومة، وبيان الأوراق والمستندات المطلوبة، إلى جانب الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات المطروحة من المواطنين بشأن هذه المنظومة الجديدة وأهدافها المرجوة.