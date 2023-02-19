إطلالة جديدة لـ صلاح رفقة ابنته كيان

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شارك محمد صلاح، نجم ليفربول، صورة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة ابنته كيان عقب فوز الريدز على نيوكاسل يونايتد.

ونشر صلاح صورة تجمعه بإبنته "كيان" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والابتسامة تعلو وجه نجم ليفربول وابنته الصغيرة، معلقًا عليها برمز "قلب".

صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز هام على نيوكاسل يونايتد، أمس السبت، بثنائية دون رد، قدم خلالها النجم المصري تمريرة حاسمة "أسيست".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 35 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 41 في المركز الرابع.