 الخطوط الجوية التركية تمدد رحلاتها المجانية لإجلاء الأفراد من مناطق الزلزال - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية التركية تمدد رحلاتها المجانية لإجلاء الأفراد من مناطق الزلزال

الخطوط الجوية التركية
الخطوط الجوية التركية
أ ش أ
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 10:42 ص

أعلنت الخطوط الجوية التركية، تمديد رحلاتها الجوية المجانية لإجلاء الأفراد من المناطق المتضررة التي ضربها الزلزال حتى الأول من مارس المقبل.

وذكرت شركة الطيران التركية - وفقا لما أورده تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي، اليوم الأحد - أن "رحلاتنا للإجلاء من أضنة وديار بكر ومعمورة العزيز وغازي عنتاب وهاتاي وقهرمان مرعش وملاطيا وشانلي أورفا ستتواصل مجانا حتى الأول من مارس 2023".

ونفذت الشركة أكثر من 3 آلاف رحلة جوية منذ وقوع كارثة الزلزال قبل حوالي أسبوعين حيث تمكنت من نقل ما لا يقل عن 265 ألف شخص، كما قامت بشحن 10 آلاف و753 طنا من المواد الإغاثية.

يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.


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