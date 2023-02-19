طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 13.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 21.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

ورفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لمستوى قياسي، في نتائج عطاء الخميس. وحرّك البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل عام واحد 22.273%، من 22.100% في العطاء الأخير الأسبوع الماضي.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.