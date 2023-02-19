محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد إحدى شركات الاستثمار للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع وفد إحدى شركات الاستثمار الزراعي الإماراتي، الذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بحضور محمود عمران، مدير صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه تم الاتفاق على تخصيص 10 آلاف فدان لصالح الشركة لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دراسة إقامة مشروع إنتاج حيواني متكامل.



وأضاف أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمشروع، مُؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات بما يعود بالنفع على المحافظة ويخدم الصالح العام.