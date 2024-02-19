أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال الميناء لـ9 سفن متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 12 سفينة أخري، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 38 سفينة، منها السفينة DELTA القادمة من أستراليا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ14550 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

ويأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.



وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 24279 طنا، تشتمل على 1509 أطنان أسمنت معبأ و960 طن مولاس و1700 طن كسب صويا، و302 طن ملح معبأ و3435 طن رمل و9550 طن كلينكر، و4019 طن يوريا، و2804 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30532 طنا تشتمل على 50 طن سلاج، و2467 طن زيت طعام، و1153 طن خشب زان، و13709 أطنان قمح، و10137 طن فول و3016 طن حديد.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 42 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4186 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72076 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109083 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2381 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة.