إدانة ربان قارب بالقتل غير العمد بعد غرق مهاجرين في القنال الإنجليزي

أدين طالب لجوء قاد قاربا "غير صالح للإبحار" مما تسبب في غرق أربعة ركاب في القنال الإنجليزي، بجرم القتل غير العمد.

وتسبب إبراهيم باه، ( يبلغ من العمر أكثر من 18 عاما)، في مقتل أربعة مهاجرين آخرين أثناء محاولته العبور من فرنسا إلى المملكة المتحدة في 14 ديسمبر 2022، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وأدانت هيئة المحلفين، إبراهيم باه، وهو سنغالي الجنسية، بأغلبية 10 أصوات مقابل 2، في أربع تهم موجهة إليه بالقتل غير العمد، كما أدين بالإجماع أيضا بتسهيل الدخول غير الشرعي إلى المملكة المتحدة بعد إعادة المحاكمة في محكمة كانتربري كراون في كنت جنوب شرقي لندن.