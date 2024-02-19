كييف: مقتل العديد من أسرى الحرب الأوكرانيين برصاص الروس في أفدييفكا

قالت القوات الأوكرانية اليوم الاثنين، إن الجنود الروس قتلوا بالرصاص العديد من الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة بعد الاستيلاء على أفدييفكا، رغم موافقتهم على الحفاظ على أرواحهم.

وقال اللواء 110 الذي اضطر للانسحاب من البلدة المتنازع عليها بشدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية في مطلع الأسبوع إن العدو وافق على إخلاء الجرحى وتقديم المساعدة لهم وتبادلهم في وقت لاحق.

ورغم ذلك، تم التعرف على خمسة على الأقل ممن تركوهم خلفهم في وقت لاحق كموتى في مقاطع فيديو نشرها الجانب الروسي. ولم يعرف مكان وجود أحد الجنود.

وكان المدعي العام الأوكراني قد أعلن بالفعل أمس الأحد أنه بدأ تحقيقات في جرائم الحرب والقتل بعد مقتل ستة جنود مصابين بجروح خطيرة برصاص الجيش الروسي.

وفي حالة أخرى قرب قرية فيسيلي، أيضا في منطقة دونيتسك، يقال إن مقطع فيديو سجلته طائرة مسيرة يظهر إطلاق النار على جنديين أوكرانيين آخرين بعد القبض عليهما.

واستولى الجيش الروسي على أفدييفكا أمس الأول السبت بعد أشهر من المحاولات الفاشلة.