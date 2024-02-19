 ختام بطولة الجونة الدولية للصيد

اختتمت فعاليات بطولة الجونة البحر الأحمر الدولية للصيد، والتي شهدت مشاركة سبع دول هي السعودية وجنوب أفريقيا وسويسرا ولبنان واسكتلندا وإيطاليا على مدار أربعة أيام متتالية.

واستطاعت مصر أن تحتل المراكز الثلاثة الأولى من النسخة الدولية الأولى IGFA التي تقام في الشرق الأوسط وأفريقيا تحت مظلة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك "ايجفا The International Game Fish Association IGFA". وسط منافسة شرسة حصدت خلالها الفرق المصرية أعلى النقاط في مختلف الجوائز.

وتربع فريق "مكادي تيم" على عرش المركز الأول، في حين حمل فريق "رافكو" لقب الوصيف، بينما حصد فريق "كابيتانو" على المركز الثالث، وتأهلت بذلك الفرق الثلاث للمنافسات العالمية في بطولة كأس العالم للصيد، المقرر إقامتها العام المقبل في كوستاريكا.

وشملت النسخة الدولية الأولى من بطولة الجونة للصيد عدة تصنيفات من الجوائز بجانب أفضل ثلاثة فرق، وفاز أحمد حسين بلقب أفضل صائد بالبطولة، وحصل على المركز الثاني كريم صدقي بالمركز وحل رامي فارس ثالثا، أما جائزة أفضل صائد لأطول سمكة فحصل عليها بيتر هيل من الفريق الاسكتلندي، بعد اصطياده سمكة الجرم البياض الذهبي.

بينما شهدت جائزة أفضل صائد لأكبر سمكة من حيث الوزن حصول صائد واحد على مركزين فيها، أحمد حسين الحلو، الذي تربع على عرش المركزين الأول والثالث عبر سمكتي الدراك والإنش، في حين حصد كريم وحيد المركز الثاني بسمكة الدراك.

واحتضنت الجونة أول نسخة عالمية من بطولات الصيد في أفريقيا والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد المصري لرياضة لصيد الأسماك برئاسة المهندس محمد قداح وبالتعاون ريد سي انجلرز برئاسة أحمد ميتكيس ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة وهيئة الثروة السمكية ، واقيمت البطولة في الفترة من14 إلى 17 فبراير،

وخطفت بها مصر بطاقة التأهل بشكل رسمي لمنافسات البطولة العالمية مطلع العام المقبل عبر ثلاثة فرق,

وقد صرح المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والافريقي لرياضة صيد الاسماك وعضو الاتحاد الدولي أن استضافة مصر للبطولة تجسد دور مصرالرائد على الساحة الدولية فى مجال رياضة صيد الأسماك والتشجيع على الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية، حيث تطبق فى البطولة جميع قواعد الصيد والاطلاق للمنظمة الدولية IGFA، كما وجه الشكر لكل من أحمد ميتكيس وهاني صادق من ريد سي انجلرز المنظمين للبطولة، ولمدينة الجونة على توفير كل الامكانيات المتاحة وتذليل كل العقبات لاستضافة البطولة ما ساهم فى خروجها بشكل مشرف يليق بإسم مصر كما أشاد بالمستوى الفني الرائع و النتائج المشرفة التى حققتها الفرق المصرية المشاركة فى البطولة،

وأكد أحمد ميتكيس، منظم البطولة ورئيس ريد سي انجلرز، أن بطولة البحر الأحمر الدولية في الجونة تمثل نقلة عالمية لبطولات الصيد في مصر وانطلاقة حقيقية لترسيخ مكانة مصر وسط المزارات العالمية للسياحة البيئية والرياضات البحرية، مؤكدا أن تأهل ثلاثة فرق مصرية دفعة واحدة لبطولة كأس العالم للصيد في كوستاريكا يعد تجسيدا لقوة واحترافية رياضة الصيد في مصر ومنافستها لنظيراتها حول العالم".

بينما أشاد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة بأداء جميع الفرق المشاركة قائلا: "جاءت هذه المسابقة استكمالاً لبطولات صيد الأسماك المحلية والإقليمية التي تستضيفها مدينة الجونة على مدار أكثر من عشر سنوات، حيث يساهم موقعها المثالي وامكانياتها من الخدمات والشواطئ في توفير الظروف والعوامل المناسبة لإقامة مسابقات ناجحة و أكد على توفير المدينة تجربة متكاملة وشاملة لكي يستمتع جميع المشاركين واصدقائهم ومحبي هذه الرياضة بالإقامة خلال فترة المسابقة .