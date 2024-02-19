إصابة 6 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص في المنيا

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شهد الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، حادث انقلاب ميكروباص، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.