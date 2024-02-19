 مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القانون الدولي لم يوفر الحماية لأطفال غزة - بوابة الشروق
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القانون الدولي لم يوفر الحماية لأطفال غزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 3:07 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 3:07 م

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن القانون الدولي لم يوفر الحماية لأطفال غزة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن القانون الدولي لم يوفر الحماية لحياة الفلسطينيين ولا منازلهم ولا آمالهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني صابر وصامد وتحمل ظلمًا كبيرًا وألمًا شديدًا.

وشدد على أنه ليس من السهل على أن يكون فلسطينيًّا اليوم، مؤكدًا أن ما يحدث غياب للعدالة وإذلال وظلم.

وأشار إلى أنّ القانون الدولي لا يعني شيئًا لأمة تتعرض للإبادة وتُنتهك حقوقها يوميًّا، موضحًا أن الاحتلال يُشرّد ملايين الفلسطينيين نحو المجهول.

ولفت إلى تفشي المجاعة والإهمال والمهانة والإذلال مقابل تمكين شعب آخر ليفرض كل ذلك على الشعب الفلسطيني


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