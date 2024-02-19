ارتفاع سعر سهم أسترازينيكا بعد نجاح تجربة جديدة لأحد أدوية سرطان الرئة

ارتفع سعر سهم شركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات تجريبية نجاح العقار تاجريسو في إبطاء تدهور حالة مرضى المراحل المتقدمة من سرطان الرئة، وهو ما يمثل نجاحا جديدا للعقار الرئيسي لدى الشركة.

استهدفت التجارب معرفة مدى إمكانية استخدام العقار تاجريسو كعلاج إضافي لمرضى نوع من سرطان الرئة لا يوجد له علاج مباشر.

وقالت أسترازينيكا إن التجارب أظهرت تحسنا ملموسا سواء من الناحية الإحصائية أو الناحية السريرية نحو احتمال بقاء مرضى هذا النوع من السرطان على قيد الحياة، والذين لم يتم التدخل جراحيا لإزالة الورم، واستجابوا للعلاج الكيماوي والإشعاعي الأولي، حيث يخضع فيه المريض للعلاج الكيماوي إلى جانب الإشعاعي.

وارتفع سعر سهم أسترازينيكا بنسبة 9ر3% في بداية تعاملات لندن اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوزان جالبريث النائب التنفيذي لرئيس أسترازينيكا لشؤون الأبحاث والتطوير "ما رأيناه في هذه البيانات هو فاعلية ساحقة للدواء... الأمر مثير للغاية أن يكون لديك خيارا لهؤلاء المرضى الذين لا يوجد أمامهم أي علاج مباشر حتى الآن لهذا المرض".