وزير خارجية فلسطين: مستقبل ووجود شعبنا على المحك في ظل حرب الإبادة بغزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن مستقبل ووجود الشعب الفلسطيني على المحك وهو يعاني من حرب الإبادة الجماعية في غزة والتي يتم تنفيذها بقسوة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسئولياته وألا يسمح لإسرائيل بمواصلة احتلالها وخططها غير المشروعة لإنهاء الوجود الفلسطيني.

ونوه بأن هناك عددًا غير مسبوق من الدول والمجموعات الإقليمية يترافع أمام محكمة العدل الدولية من أجل العدالة والسلام.

وأشار إلى أنه إذا أعلنت محكمة العدل الدولية أن هذا الاحتلال غير قانوني كما هو متوقع، سيكون لزامًا على الدول أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال بشكل كامل وفوري وغير مشروط وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني وعودة اللاجئين.

وشدد على أن العدالة يجب أن تسود، مؤكدًا العمل بلا كلل من أجل تحقيق ذلك، وعبر عن القناعة بأن فلسطين ليست وحيدة في هذه المسيرة من أجل العدالة، وهو ما تُظهر إجراءات محكمة العدل الدولية.