رئيس وزراء اليابان: نتعهد بالاستمرار فى دعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، بالاستمرار في تقديم الدعم لعمليات إعادة الأعمار لأوكرانيا، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث ستقدم خبرتها ومعرفتها التكنولوجية في التعافي من الزلازل.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن كيشيدا قال خلال مؤتمر اليابان-أوكرانيا لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار، المنعقد في طوكيو قبل ذكرى الحرب الروسية الأوكرانية، إن الوضع" ليس سهلا" ولكن مساعدة كييف في التعافي يعد "استثمارا في المستقبل".



وخلال الاجتماع الذي استمر يوما، شهد كيشيدا ونظيره الأوكراني دينيس شميهال توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم للتعاون بين القطاعين العام والخاص بالدولتين في عدة مجالات.



وقال كيشيدا في خطابه إن الدولتين سوف توقعان اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي والبدء في مباحثات لتعديل اتفاقية استثمارية لتمكين الشركات اليابانية من الانضمام لمشاريع إعادة الأعمار في أوكرانيا.



ودعا شميهال في خطابه كيشيدا، الذي توجه إلى أوكرانيا في مارس 2023 لإجراء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بزيارة أوكرانيا مجددا.



وأكد كيشيدا وشميهال في بيان مشترك أن تشديد العقوبات ضد روسيا يعد إجراء مهما وفعالا لردع الأنشطة العسكرية الروسية.