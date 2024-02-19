مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: شعبنا لا يطلب إلا حقه في الحياة بحرية وكرامة في أرض الأجداد

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الشعب الفلسطيني لا يطلب إلا حقه في الحياة بحرية وكرامة في أرض الأجداد.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أنه على مدار 75 عامًا، يواجه الشعب الفلسطيني التشريد والخروج من الجغرافيا ومن التاريخ، موضحًا أن هذه السياسات مستمرة حتى تطبيق القانون الدولي.

وأشار إلى أن هذا الواقع سيستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأوضح أنّ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أمر معترف به منذ سنوات لكن يتم تغييبه بسبب القوة، مؤكدًا أن مسألة فلسطين عُرضت على الأمم المتحدة وظلت على أجندتها لعقود.

ونوه بأن الأمم المتحدة تعترف بإسرائيل كدولة عضو فيها، لكنّها لا تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في العودة.

ولفت إلى أن إسرائيل مستمرة في ممارساتها منذ أن اعترفت الأمم المتحدة بها عضوًا، مشددًا على أن إسرائيل مقتنعة أن الواقع الحقيقي الذي يُفرض باستخدام القوة وعدم احترامها للقانون الدولي يجعلها لا تواجه أي تبعات.