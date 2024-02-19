عملة زامبيا تسجل أداء قويا خلال العام الحالي

تقترب عملة زامبيا من تسجيل أطول فترة ارتفاع متصلة لها خلال عام تقريبا، مدعومة بالزيادة غير المتوقعة لأسعار الفائدة والمرسوم الذي ألزم البنوك المحلية بزيادة احتياطياتها المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الكواشا الزامبية ترتفع كل يوم منذ أن رفع البنك المركزي الزامبي الحد الأدنى لمعدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك منذ 5 فبراير الحالي.

كما زادت وتيرة الارتفاع بعد قرار البنك المركزي يوم 14 فبراير زيادة سعر الفائدة الرئيسية.

وارتفع سعر الكواشا بنسبة 10% أمام الدولار خلال الشهر الحالي لتصبح ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم بعد الشلن الكيني بحسب مؤشر بلومبرج للعملات.

وبحسب المحللين في "فرست ناشونال بنك أوف زامبيا"، فإنه إلى جانب كبح جماح التضخم، ساعد تشديد السياسة النقدية في دفع بعض المستثمرين الذين لديهم ودائع دولارية طويلة المدى إلى بيع جزء من هذه الودائع.

وارتفع سعر العملة الزامبية إلى 73ر24 كواشا لكل دولار وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وقال محللو فرست ناشونال بنك أوف زامبيا بقيادة مولينجا كاويمبي في تقرير للعملاء إنه من السابق لأوانه الحديث عن المستوى الذي يمكن أن تستقر عنده العملة الزامبية "ونحن نرى أنه يمكن الوصول إلى مستوى 22 كواشا للدولار".

ورفع بنك زامبيا المركزي معدل الاحتياطي الإلزامي من 17% إلى 26% في أوائل الشهر الحالي، وفي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 7 سنوات. وارتفع سعر الفائدة من 11% إلى 5ر12% وهي الزيادة الخامسة على التوالي.