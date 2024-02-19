أرملة نافالني تتعهد بمواصلة كفاح زوجها من أجل روسيا

تعهدت يوليا نافالنيا، أرملة المعارض الروسي أليكسي أليكسي نافالني، في بروكسل بمواصلة كفاح زوجها من أجل "روسيا حرة"، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان السلطات الروسية إنه سقط مغشيا عليه وتوفى في مجمع السجون في القطب الشمالي الذي كان محتجزا فيه.



وقالت يوليا في مقطع فيديو مؤثر نشر على موقع يوتيوب اليوم الاثنين: "سوف أواصل قضية أليكسي نافالني الكفاح من أجل بلادنا. أدعوكم للوقوف بجانبي".



واتهمت أرملة نافالني، وهى تبكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم قتل زوجها فحسب، ولكن أيضا حرمان روسيا من أمل الحرية والعدالة.



وفي مقطع الفيديو، الذي ضم صورا شخصية وتسجيلات لظهور نافالني العام، اتهمت بوتين بقتل أحد أشد خصومه.



وقالت: "قبل ثلاثة أيام قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني".



وأضافت أن زوجها تعرض للتعذيب حتى الموت في السجن، ووضعه مرارا وتكرارا في العزل الانفرادي في صندوق أسمنتي صغير، مشيرة إلى أنه سوف يتم الكشف عن اسم الشخص الذي نفذ جريمة القتل بناء على أوامر بوتين بعد فترة قصيرة.



واتهمت يوليا التي تعيش خارج روسيا أن النظام بإخفاء جثمان المعارض الراحل البالغ من العمر 47 عاما عن أسرته.