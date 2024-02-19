 الاثنين 19 فبراير 2024.. استقرار سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات عند 30.95 جنيه - بوابة الشروق
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الاثنين 19 فبراير 2024.. استقرار سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات عند 30.95 جنيه

سارة حمزة
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 10:51 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 19 فبراير 2024.

استقر سعر الدولار في البنك المركزى المصري مسجلا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وثبت سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وثبتت العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الصرف فى بنك قناة السويس، والمصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


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